Проценко рассказал о возможном спаде заболеваемости коронавирусом в Москве к весне

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что в марте, несмотря на сезон заболеваемости гриппом, число заразившихся коронавирусом будет меньше, чем в нынешнее время.

"Я думаю, что это многокомпонентная составляющая победа над коронавирусом. Идеальный вариант был бы, если бы в марте, к очередному сезону заболеваемости гриппом, когда можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенная и менее бурная в плане количества заболевших, появится эффективная вакцина", - сказал Проценко в интервью с Антоном Красовским.

По его словам, к июню это все может закончится. Необходимо рассчитать, сколько нужно произвести вакцины против коронавируса, чтобы привить хотя бы 50% населения России.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" начались в Москве 7 сентября. Исследования продлятся 180 дней. Прививку от коронавируса сделали уже более 20 тыс. жителей Москвы.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 450 436 случаев заражения, из них 5 255 за последние сутки. Выздоровел 329 201 человек, умер 7 071.