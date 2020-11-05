"Даниловский променад" создали в Ярославской области при поддержке Минстроя

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству исторического центра города Данилова Ярославской области завершились, в там создали историко-экскурсионный маршрут "Даниловский променад". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Ярославской областной думы.

В 2019 году проект по благоустройству центра Данилова стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, объявленного Минстроем РФ и получил грант в размере 60 млн рублей. Также были привлечены средства местного бюджета, помощь по реализации проекта оказывали местные меценаты и неравнодушные горожане.

"Этот проект родился в рамках федерального проекта по развитию малых и средних городов. Сегодня мы видим, как много усилий приложили энтузиасты из Данилова, чтобы подготовить документы и реализовать проект. В Ярославской области много активных жителей, которые любят свою историческую родину", - цитирует пресс-служба председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова, который посетил торжественное открытие "Даниловского променада".

По замыслу авторов проекта "Даниловский променад" - это живописный прогулочный маршрут по городу, где каждая территория, рассказывает об определенном историческом событии. Начинается маршрут с Советской площади, где оборудована булыжная мостовая. Площадь украшена декоративными керосиновыми фонарями, искусством изготовления которых славились даниловские мастера.

В сквере установили памятник Даниилу Московскому - духовному покровителю города. Также в сквере появилась скульптура, изображающая бездомного даниловского пса Трезора. Его прототипом стал реальный пес, спасенный волонтерами.

Основной частью проекта стала Шахматная аллея с семью фигурами. Шахматное поле присутствует и на гербе города, его появление связано с городской легендой о том, что когда-то даниловские купцы преподнесли Петру I серебряные шахматы.