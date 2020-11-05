Прокуратура Москвы добилась блокировки информации о продаже редких животных в интернете

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы по требованию прокуратуры признал запрещенной информацию о продаже редких животных на одном из сайтов. Об этом в четверг сообщает Генпрокуратура России.

"Лефортовский межрайонный прокурор направил в суд административное заявление о признании информации, распространяемой на выявленном интернет-ресурсе, запрещенной к распространению. Решением Лефортовского районного суда Москвы требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Информация, размещенная на сайте, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На этом ресурсе размещалась информация о продаже животных, запрещенных к содержанию и занесенных в Красную книгу. "К продаже предлагались насекомые, запрещенные к содержанию (каракурт, красноспинный паук (черная вдова), желтый скорпион), а также экзотические животные - ягуар, нильский крокодил и даже индийский слон. Цены на животных варьировались от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.