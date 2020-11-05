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Пандемия COVID-19

Погранкомитет Белоруссии призвал граждан отказаться от поездок за рубеж из-за пандемии

В погранкомитете напомнили, что при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательна самоизоляция в течение 14 суток

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии рекомендовал гражданам страны в связи с пандемией не выезжать за пределы страны. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале ведомства.

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"Республика Беларусь принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж", - отмечается в сообщении погранведомства.

В комитете особенно рекомендовали не выезжать "в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября". В погранкомитете напомнили, что при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательна самоизоляция в течение 14 суток, аналогичные ограничения на 10 дней действуют и при возвращении в Белоруссию.

Госпогранкомитет рекомендовал также гражданам, находящимся за пределами Белоруссии, "воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19".

Белоруссия с 1 ноября временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства через наземные пункты пропуска. Данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию. Ограничения, вводимые с 1 ноября, не распространяются также на лиц, прибывающих в Белоруссию через аэропорт Минска.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Белоруссии увеличилось на 982. Общее число инфицированных достигло 103 295 (1,08% от общей численности населения).

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БелоруссияПандемия COVID-19
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