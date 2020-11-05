В Ленобласти детям до 14 лет запретили посещать ТЦ без взрослых из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели запрет на посещение детьми в возрасте до 14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых. Соответствующее постановление подписал в четверг губернатор Александр Дрозденко.

"Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте до 14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых", - говорится в документе.

Согласно постановлению, запрет также вводится на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением соревнований с численностью одной команды не более 18 человек. При этом в помещении могут находиться не более 36 участников. На открытом воздухе разрешается проводить соревнования численностью не более 80 человек, заполняемость трибун не должна превышать 50% от количества мест.

Неработающие граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а работающим рекомендуется перейти на дистанционный режим.

Проведение свадеб, банкетов, дней рождения, поминок и других коллективных мероприятий в общественных местах допускается только в случае, если число участников не превышает 18 человек и выполняются необходимые санитарные нормы.

Условия плановой медицинской помощи в стационарах Ленинградской области различаются для отдельных районов и населенных пунктов. В "красной" и "желтой" зонах в условиях стационара разрешена помощь пациентам с обострением хронических заболеваний и травмами. В многофункциональных центрах в "красной" и "желтой" зонах выполняются только некоторые жизненно важные услуги при условии выполнения всех необходимых противоэпидемиологических норм.

Об эпидемиологической ситуации

Правительство Ленинградской области ранее поделило районы региона на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую", - в каждой из которых режим ограничительных мер осуществляется в разной степени, в зависимости от преобладающей в них эпидемиологической обстановки.

В настоящее время распределение районов выглядит следующим образом: в первой ("красной") зоне - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы; во второй ("желтой") зоне - Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы; в третьей ("зеленой") зоне - Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский и Сосновый Бор.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 12 192 человека, выздоровели 7 044, умерли 117.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлены подробности в восьмом абзаце.