Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,07

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу поднялся до 1,07. В Москве этот показатель за сутки также вырос и достиг отметки 1,11, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент меньше единицы. В Ростовской области он составил 0,99, опустившись ниже 1 впервые с 27 октября. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил ровно 1.

В Свердловской области коэффициент составил 1,01, в Воронежской области - 1,02, в Иркутской области - 1,03, в Нижегородской области и Красноярском крае - 1,05, в Подмосковье - четвертый день подряд держится на отметке 1,08. Самый высокий показатель по-прежнему фиксируется в Санкт-Петербурге, где в последние дни выявляют уже более тысячи новых случаев в сутки. Коэффициент поднялся здесь до максимума с 9 октября и составил 1,22.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых случаев заражения в стране увеличилось в четыре раза - с 5 тысяч до более 20 тысяч.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.