В Ставрополе создадут стратегию молодежной политики

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Стратегию развития молодежных инициатив до 2030 года разработают представители общественных организаций и студенческих объединений в Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В Ставрополе состоится молодежная стратегическая сессия "Ставрополь для молодежи 2030". Она проводится для того, чтобы выработать развитие молодежной политики города вместе с общественными организациями, студентами и молодыми активистами. Лучшие проекты необходимо поддержать, а в тех направлениях, где имеются проблемы, найти актуальные решения. Ключевая цель проекта - разработка стратегии развития молодежных инициатив в краевом центре до 2030 года", - говорится в сообщении.

Отмечаются, что к разработке стратегии приглашаются молодые гости и жители Ставрополя в возрасте от 16 до 35 лет, в том числе представители молодежных общественных организаций, сообществ, проектов и студенческих объединений. Сессия пройдет 21 ноября.