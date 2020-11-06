Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия поставила тесты на коронавирус во все страны СНГ и будет работать над поставками вакцин от коронавирусной инфекции за рубеж. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества", - сказал Мишустин.

Глава кабмина РФ напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. "Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, другие страны", - подчеркнул премьер.