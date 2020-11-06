Госдума может ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в интернете

"Сегодня мною внесены дополнения в действующий с 2014 года закон об ответственности за реабилитацию нацизма, восполняющие пробел в части квалифицированной ответственности по способам его совершения", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, направленных на защиту исторической памяти, которые усиливают административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе депутата.

Она напоминает, что по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета. "Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 "Реабилитация нацизма" и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета", - пояснила Яровая.

Кроме того, отмечает она, в законопроекте предлагается предусмотреть административную ответственность юридических лиц "за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". За такие правонарушения с использованием СМИ и интернета юридическим лицам может грозить административный штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Защита исторической памяти

По словам Яровой, инициативы ранее уже были поддержаны правительством РФ, Верховным судом, фракцией "Единая Россия", Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Роскомнадзором.

"Преступления, направленные на реабилитацию нацизма, в современном мире имеют все большее распространение и опасность. Еще в 2014 году был принят разработанный мною закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, более того, являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны. Важность и ценность правды в историческом и правовом измерении о победе СССР и стран антигитлеровской коалиции над фашизмом имеет общечеловеческое, гуманитарное значение, поэтому попытки реабилитации нацизма являются преступлением", - подчеркнула Яровая.

Она напомнила, что защита исторической памяти является одним из важнейших общенациональных приоритетов и закреплена в Конституции РФ. "Предложенные в законопроектах меры защиты исторической памяти призваны остановить от совершения преступления, а полнота определения форм и способов противодействия - это в том числе ответы на вопросы в общественном сознании, что государство защищает историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека", - отметила Яровая.