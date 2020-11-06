Свыше 170 обманутых дольщиков из Липецка получат компенсации за счет федерального фонда

ЛИПЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 170 обманутых дольщиков жилого комплекса в Липецке получат компенсации за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Как сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам заседания наблюдательного совета фонда, речь идет о жилом комплексе "Наполеон" на улице 50 лет НЛМК в областном центре, который начали возводить еще 14 лет назад.

"Путем выплаты компенсаций будут восстановлены права 175 участников строительства, купивших квартиры и парковочные места в секциях дома, на которые было получено разрешение на строительство", - сказал Артамонов, заметив, что выплата компенсаций начнется в ближайшее время.

Кроме того, власти региона сейчас пытаются изыскать возможность восстановить права граждан, купивших квартиры в тех секциях жилого комплекса, на которые не было разрешения на строительство. "В настоящее время прорабатываются возможные механизмы и пути решения", - заверил глава региона. Он напомнил, что в общей сложности от действий недобросовестного застройщика пострадали более 300 человек.

"Мы больше не могли допустить, чтобы люди ждали еще два-три года переезда в свои оплаченные, но так и недостроенные квартиры", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что огромную роль в решении вопроса играет подписанное в июне текущего года соглашение между областной администрацией и фондом.

В пресс-службе обладминистрации пояснили, что деньги будут выплачиваться в соответствии с рыночной стоимостью одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. "Сумму можно будет узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги - в филиалах банка ДОМ.РФ, ближайший из которых находится в Воронеже", - сказали в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что в настоящее время также рассматривается возможность выезда специалистов банка в Липецк для оформления необходимых документов.