Эксперт Минздрава призвала принимать антибиотики ровно столько, сколько прописал врач

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что не стоит хранить дома и использовать повторно применявшиеся ранее для лечения антибиотики. Принимать такие препараты нужно ровно столько, сколько прописал врач, чтобы избежать развития устойчивости к их действию.

"Есть еще ответственность обычных людей, населения, потому что хранить в домашней аптечке антибиотики, не использованные после прошлого раза не нужно, надо выкидывать. Если врач прописал антибиотики на две недели, их надо принимать две недели, а не прекращать как только стало легче, потому что это все, к сожалению, шаги, которые ведут к антибиотикорезистентности и не только", - сказала она в пятницу на пресс-конференции на тему "Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии".

Намазова-Баранова добавила, что для того, чтобы избежать необоснованного использования антибиотиков, должно быть несколько уровней ответственности со стороны государства, чтобы лучше контролировать ситуацию.

"Должна быть создана соответствующая нормативная база согласно которой, например, антибиотики не могли бы попадать в свободную продажу через аптеки. Второе - ответственность различный надзорных органов, которые должны контролировать, чтобы в аптеке не было варианта отпуска без рецептов. Ответственность медицинских работников и фармацевтических работников, - не может провизор на вопрос пациента, вот у меня такие-то симптомы, что вы мне посоветуете, реально советовать антибитикотерапию, он просто не имеет на это права, он не сертифицированный специалист в этом вопросе", - пояснила она.

Кроме того, медицинские работники также должны назначать антибиотики только в соответствии с клиническими рекомендациями, которые сегодня являются обязательными для исполнения.

Ранее директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова сообщила, что в министерстве обеспокоены тем, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе, которые бесполезны для его лечения. По данным заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, антибактериальная терапия при лечении новой коронавирусной инфекции неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками при лечении COVID-19 сегодня превышают нормы в десятки раз.