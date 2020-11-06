{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Волгоградский губернатор передал один из служебных автомобилей врачам детской клиники

Администрация Волгограда также решила передать медикам часть служебного автотранспорта

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал один из двух своих служебных автомобилей врачам-педиатрам в детскую поликлинику на юге Волгограда, сообщил в пятницу ТАСС представитель администрации региона.

"Губернатор передал свой служебный автомобиль Kia Quoris в детскую поликлинику №15", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у губернатора две сменные машины, одна из них и передана педиатрам поликлиники.

Бочаров 3 ноября принял решение, что областная администрация передаст врачам-терапевтам амбулаторного звена поликлиник часть автотранспорта администрации региона. Было предложено принять такие же решения администрации Волгограда, другим органам местного самоуправления и Волгоградской областной думе.

"Городская администрация, другие органы местного самоуправления также решили передать врачам поликлиник часть служебного автотранспорта, областная дума - в процессе. Причем это не ляжет бременем на расходы медучреждений, машины передаются с водителями, расход ГСМ - за счет гаражей администраций", - отметил собеседник агентства.

Ранее губернатор Волгоградской области отмечал, что такая мера позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому, и не только при коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19
Капсула времени, оставленная русскими путешественниками в Арктике, приплыла в Ирландию
Капсулу оставила жительница Петербурга два года назад
Читать полностью