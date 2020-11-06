Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством верующих Эфиопской церкви

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу выразил соболезнования Патриарху-католикосу Эфиопии Абуне Матфию в связи с убийством десятков верующих Эфиопской церкви.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о совершенном экстремистами вооруженном нападении и убийстве верующих Эфиопской Церкви в области Валлега региона Оромия. От имени Русской Православной Церкви выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого ужасного преступления. Прошу Ваше Святейшество передать всем, кого коснулась эта страшная трагедия, слова утешения и духовной поддержки. Да ниспошлет Всемилостивый Спаситель долгожданные мир и согласие на благословенную землю древней Эфиопии", - цитирует патриарха сайт Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что не менее 32 человек было убито на западе Эфиопии боевиками из сепаратистской группировки Фронт освобождения Оромо. Это произошло 1 ноября, когда группа вооруженных лиц атаковала поселение в районе Гулисо Вереда на западе штата Оромия.