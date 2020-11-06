В 2021 году 151-летней сосне в Шушенском бору могут присвоить статус памятника природы

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Заявку на присвоение статуса охраняемого памятника природы 151-летней сосне из нацпарка "Шушенский бор" в Красноярском крае будет рассмотрена в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в национальном парке.

В сентябре специалисты московского Центра древесных экспертиз "Здоровый лес" в рамках Всероссийской программы "Деревья - памятники природы" определили возраст сосны: она появилась в 1869 году. Дерево внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев, и нацпарк подал документы на присвоение ему статуса охраняемого памятника природы.

"Присвоение статуса проводится раз в год. Наша заявка будет рассмотрена в следующем году", - сообщил представитель нацпарка, добавив, что для этого дерево должно быть старше 100 лет и "иметь свою легенду". В нацпарке отмечают, что это дерево застало Владимира Ленина, который отбывал ссылку в Шушенском в 1897-1900 годах. Сосна растет в окрестностях озера Перова.

Согласно данным сертификационной комиссии всероссийской программы, в Красноярском крае пока нет деревьев, имеющих статус “Дерево - памятник живой природы”. Целью программы является сохранение деревьев, имеющих культурную, историческую и природную ценность для России и придания им статуса, охраняемого государством природного объекта. У дерева устанавливается специальная табличка.

"Шушенский бор" образован в 1995 году на месте заказника, созданного в 1927 году в местах вблизи Шушенского. С 1940 года заказник стал заповедником имени В.И. Ленина. С 1968 г. имеет статус ландшафтного мемориального лесопарка "Шушенский бор". Общая площадь нацпарка 39,2 тысяч гектаров.