Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День независимости

ВАРШАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение 11 ноября традиционного шествия представителей национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в крупных польских городах по случаю Дня независимости Польши и собирает десятки тысяч человек. О своем решении градоначальник сообщил в пятницу в Twitter.

"В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления, я не даю согласие на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе", - написал Тшасковский.

"Во время пандемии, когда у нас есть отрицательное заключение санэпида, мы всегда запрещаем массовые собрания, и до сих пор в судах поддерживали эти запреты. Также поясняю, что в случае спонтанного собрания его может прекратить полиция, а не мэрия", - добавил мэр Варшавы.

Марш независимости зарегистрирован в качестве цикличного мероприятия, которое проходит каждый год. Однако сейчас, в условиях эпидемии, власти Польши приняли решение запретить собираться в группах более пяти человек для противодействия распространению коронавируса.

Организаторы марша ранее заявляли, что проведут его несмотря на эпидемию. Они обещали придерживаться правил и носить маски.

День независимости

День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году Польша отмечает 102-ю годовщину обретения независимости.

Обычно по случаю этого праздника в разных городах республики проходят массовые мероприятия, концерты и выставки. Марш независимости - ежегодное шествие, организуемое 11 ноября представителями националистических и ультраправых организаций. Как правило, в этом мероприятии принимают участие несколько десятков тысяч человек. В разные годы во время Марша независимости в Варшаве доходило до драк, потасовок, столкновений с полицией или участниками контрдемонстраций. В 2013 году маршрут марша пролегал возле российского посольства. Тогда агрессивно настроенные участники акции забросали территорию диппредставительства петардами, бутылками и камнями, подожгли полицейскую будку у забора и пытались сломать ворота.

Эпидемия

На данный момент в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 493 тыс., 7,2 тыс. заразившихся умерли, более 188 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в последние две недели быстро растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 27 тыс. заболевших в день. В четверг был зафиксирован очередной максимум - за сутки выявили 27 143 новых случая заражения.