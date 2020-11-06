На полигоне в Удмуртии впервые начали отделять пищевые отходы от неорганических

ИЖЕВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новое оборудование запустили на крупнейшем мусоросортировочном полигоне "Чистый город" в Удмуртии, благодаря этому в республике начали отделять пищевые отходы, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"На мусоросортировочном комплексе полигона "Чистый город" начали отделять органику. Пищевые отходы теперь компостируют, а полученный технический грунт будут использовать для отсыпки тела полигона. Из общей массы отходов пищевые отделяют благодаря новому оборудованию - сепаратору "Грохот". Тверская установка помогает сокращать объемы мусора, который идет на захоронение", - сказано в сообщении.

После того, как отходы очищают от органики их отправляют на линию ручного отбора вторсырья: пластика, тетрапака, стекла и металла.

"За последний год мощность сортировочной станции выросла почти вдвое - с 40 до 70 тыс. т отходов в год. Но и этого хватает на обработку лишь трети поступающего мусора, поэтому на территории полигона приступили к строительству еще одного мусоросортировочного комплекса на 150 тыс. т", - добавили в компании.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.