Плата за воздух: как создать в доме идеальный климат с помощью "умной" техники

Сухой, плохой, злой
Каждую осень миллионы российских квартир превращаются в подобие пустыни: в них становится жарко и сухо.
Спасая людей от холода, батареи и радиаторы пагубно влияют на состояние их кожи, волос, делают более подверженными респираторным заболеваниям и вирусам.
"У нас и так кожа замучена скрабами, гелями для душа, мочалками, — говорит врач-дерматолог и дерматокосметолог Зоя Константинова. — Мы же стараемся отмыться получше, смывая естественную липидную пленку, кожа от этого обезвоживается. А сухой воздух в квартире и мороз на улице усугубляют ситуацию. Кожа сохнет, покрывается трещинками, потом они начинают чесаться, кровоточить. Человек постоянно ощущает стянутость кожи, у него чешутся глаза. Страдают от обезвоживания также и волосы, верный признак этого — электризация, когда вы снимаете шапку, а волосы поднимаются наверх, как шарик. В результате из-за сухого воздуха кожа быстрее стареет, волосы ломаются, секутся, становятся тусклыми".
Пересушенный воздух в помещении влияет не только на внешность. В нем быстрее распространяются инфекции, разрушаются защитные барьеры организма.
"Слизистые верхних дыхательных путей, которые предохраняют организм от инфекций и бактерий и увлажняют вдыхаемый воздух, пересыхают, риск заболеть повышается, — объясняет врач-инфекционист Илья Акинфеев. — В помещениях с сухим воздухом чаще болеют маленькие дети, потому что они быстрее теряют влагу. Из-за пересушенной слизистой в носу случаются носовые кровотечения. Поэтому воздух в жилище обязательно нужно увлажнять".
Но ведь еще век назад неблагоприятным считался не сухой, а влажный воздух: именно он в сочетании с холодом являлся пагубным для больных чахоткой. Почему сейчас стал полезным? Илья Акинфеев уточняет, что чрезмерная влажность, выше 55%, действительно не менее вредна, чем сухость воздуха.
"При высокой влажности количество бактерий в воздухе повышается, есть риск развития плесени, поэтому увлажнять бездумно и слишком сильно, делать из комнаты подобие турецкой бани тоже нельзя, — говорит инфекционист. — Нужно, чтобы уровень 45–50% был в спальне и детских, его можно поддерживать с помощью техники, лучше выбирать приборы, на которых можно регулировать эти значения. При этом важно регулярно проветривать помещение, особенно если в доме кто-то болеет — проветривания снижают концентрацию вирусов в воздухе".
Тропики в квартире
Самый дешевый, простой, "бабушкин" способ увлажнения — развесить в комнате мокрое белье. Или повесить на батарею полотенце, один конец опустив в тазик с водой. Но эксперты считают, что оба способа не выдерживают критики. Во-первых, они неэффективны — белье быстро сохнет, влага испаряется в сухом помещении, уровень влажности очень быстро падает. Второй опасен тем, что под подоконником, над батареей с полотенцем, создастся идеальная среда для роста плесени: тепло, влажно, нет притока свежего воздуха. Так что лучше воспользоваться специальным климатическим оборудованием для дома.
Существует несколько видов увлажнителей. Один из самых популярных — ультразвуковой, его легко опознать по струйке прохладного пара, выдаваемого из носика или крышки.
Сердце прибора — ультразвуковая мембрана, которая разбивает воду на мельчайшие капли, превращает их в микродисперсную водяную пыль. Вентилятор затягивает пыль и выбрасывает в помещение в виде пара.
Плюс таких приборов — огромный выбор моделей, форм, цветов: можно найти вариант для любого интерьера. Еще одно преимущество — невысокая цена. Но эксперты не рекомендуют покупать увлажнитель дешевле 3 тыс. рублей.
"При выборе обратите внимание на объем устройства: хорошо, чтобы он был не менее 4–5 литров, а производительность — не менее 300–400 миллилитров в час. Если она меньше, эффективность такого гаджета очень низкая. В первую очередь надо обращать внимание на главную задачу увлажнителя, а не на дополнительные функции, — говорит Виктор Борисов, основатель компании "Виндсон", занимающейся разработкой и производством вентиляционных устройств и климатического оборудования. — Так как ультразвуковой прибор может поднять влажность воздуха до очень высоких отметок — за это, кстати, такую технику предпочитают любители экзотических комнатных растений, — лучше выбрать модель со встроенным гигрометром — датчиком влажности воздуха. Устройство будет автоматически отключаться, если влажность в помещении поднимется выше 55–60%, и включаться, как только опустится ниже 40%".
Бюджетные увлажнители часто не имеют такого датчика, это значит, что пользователь рискует переувлажнить воздух.
Один из существенных недостатков ультразвуковых увлажнителей — белый налет, который появляется на мебели через несколько недель его использования.
"На самом деле в налете виноват не увлажнитель, а качество воды, которую в него заливают, — объясняет Виктор Борисов. — Белый налет — это кальций, который обычно при кипячении оседает на вашем чайнике".
Недостаток легко убрать, если повысить качество воды и заменить водопроводную на дистиллированную. Тогда налета на мебели не будет, но постоянно добывать чистую воду для увлажнителя хлопотно и дорого.
"Решить проблему может установка фильтров обратного осмоса на кухне, — говорит Виктор Борисов. — Они под давлением пропускают водопроводную воду через мембрану и очищают ее от солей и примесей и выдают близкую по составу к дистиллированной".
Однако не все врачи рекомендуют пить такую воду постоянно, ведь соли нужны организму человека, а устанавливать фильтр только ради увлажнителя невыгодно.
Можно также купить специальный сменный фильтр для увлажнителя, который будет удерживать соли из воды на себе.
Другая разновидность увлажнителей — паровые устройства. Они доступны, очень компактны, по принципу работы похожи на электрический чайник: внутри есть нагревательный элемент, который превращает воду в теплый пар и выдает его в помещение, им нельзя обжечься.
Этот гаджет также очень чувствителен к качеству воды, поэтому для него нужно регулярно покупать известковый фильтр. На российском рынке такие увлажнители не очень популярны и выбор их гораздо меньше, чем ультразвуковых.
Можно ли помыть воздух?
Да, можно, для этого и придумали мойку воздуха, и такое название у прибора не ради красоты.
"Если увлажнитель выполняет лишь свою прямую функцию — увлажняет воздух в помещении, то мойка воздуха его еще и очищает, поэтому такое устройство считается более функциональным и эффективным, — рассказывает директор отдела продаж компании "Русклимат" Юрий Лещенко. — Этот прибор работает по принципу естественного увлажнения, это значит, что он не может поднять влажность воздуха до 80–90%, как, например, ультразвуковое устройство. Мойка может работать постоянно, только воду нужно не забывать подливать раз в сутки, а на ночь его можно переключать на более тихий режим".
Минусы мойки воздуха — это высокая цена и габариты: прибор не поставишь на стол на работе, он занимает больше места, чем увлажнитель, а цена качественных моек начинается от 10–15 тыс. рублей.
Плюс мойки воздуха в том, что, купив ее, не придется больше тратить деньги на расходники, фильтры, она не чувствительна к качеству воды, проста в использовании.
Принцип работы устройства такой: внутри у мойки крутится увлажняющий элемент — барабан, состоящий из множества пластиковых дисков или покрытый специальной губкой. Барабан постоянно смачивается водой, а вентилятор подает на него воздух, который засасывает из комнаты. В результате вся пыль, волосы, шерсть животных, которые есть в воздухе, налипают на увлажняющий элемент и смываются водой, а очищенный и увлажненный воздух снова попадает в помещение. Поэтому, если в доме пыльно, вода в мойке через несколько часов работы станет грязной.
Выбирая мойку воздуха, важно обращать внимание на ее производительность. Отличные показатели — если она выдает в воздух пол-литра воды в час. Если этот показатель значительно меньше, эффективность такой мойки будет низкой.
Как правило, мойки могут работать в двух режимах — тихом ночном и дневном, но некоторые модели имеют четыре скорости и оснащены гигрометром.
Очень важно перед покупкой послушать, как работает мойка воздуха, советует Юрий Лещенко.
— Вращающиеся элементы в мойке все же создают определенный уровень шума. Да, у них есть ночной режим, но все мы разные, кому-то даже этот звук будет мешать спать".
Ухаживать за мойкой воздуха несложно: нужно раз в два-три дня споласкивать поддон для воды и раз в пару месяцев отмывать лопасти вентилятора и увлажняющий элемент от грязи — если он сделан из губки, его можно постирать в стиральной машинке, если из пластика — в посудомоечной машине. Накипь с увлажняющих дисков можно удалить с помощью раствора лимонной кислоты или специальной химии для таких приборов. Также важно регулярно проветривать помещение, в котором работает техника.
Эксплуатация мойки воздуха и классического увлажнителя в помещении без должной вентиляции, без притока свежего воздуха создаст внутри приборов благоприятную среду для размножения бактерий, микроорганизмов и появления плесени.
Ошибка многих пользователей, говорит Юрий Лещенко, покупка одной мойки на всю квартиру.
"На самом деле даже очень хорошая мойка, расположенная в детской, не может справиться с объемом воздуха еще и в гостиной и кухне. Поэтому нужно приобретать прибор в каждую комнату, где больше всего проводят время члены семьи. Чаще всего это спальня и детская".
Климатический комплекс — более современная и мощная вариация мойки воздуха, гибрид, который сочетает в себе функции мощного увлажнителя и очистителя воздуха. Если хорошая мойка выдает в помещение около 500 миллилитров воды в час, то климатический комплекс — один литр. Такая техника немного превосходит по размерам обычную мойку и подходит для больших помещений, магазинов, кафе, офисов, больших кабинетов, коттеджей.
Его минус — высокая цена: она стартует от 35–40 тыс. рублей.
Никаких открытых окон
У любого пользователя, который собирается приобрести климатическое оборудование в свой дом, возникает резонный вопрос: а как быть с проветриванием? Ведь если мойка воздуха или увлажнитель работают, то окна должны быть закрыты? Потому что, если их открыть, прибор будет увлажнять воздух на улице. Но долго не проветривать тоже плохо, потому что растет концентрация углекислого газа в помещении. А это похуже летающей пыли и сухости кожи.
"Действительно, получается абсурдная ситуация, — говорит Виктор Борисов. — Мы очищаем и увлажняем воздух, потом запускаем свежий с улицы, с ним в квартиру залетает вся грязь, пыль, копоть, сажа, что есть за бортом. Можно держать окна на проветривании, чтобы приток воздуха с улиц не прекращался. Через небольшую оконную щель очищенный воздух не будет сразу улетучиваться, и все же есть более эффективное решение проблемы — приточная вентиляция".
Виктор уверяет, что после установки приточного очистителя воздуха об открытых окнах и проветривании можно забыть — "умная" техника сама будет подавать свежий воздух в дом, очищать его и согревать в холодное время года.
"Приточная вентиляция устанавливается быстро, не требует грязных и пыльных работ — в стене, граничащей с улицей, бурится небольшое отверстие, к нему изнутри квартиры присоединяется бризер — прибор размером чуть меньше обычного кондиционера, — объясняет Виктор Борисов. — Воздух затягивается с улицы в отверстие, проходит несколько ступеней очистки фильтрами, которые задерживают пыль, копоть, неприятные запахи, и попадает в помещение. Некоторые производители снабжают бризер еще и ультрафиолетовой лампой, но не существует однозначного ответа, действительно ли эффективны устройства УФ-обеззараживания в компактных бризерах".
Почти все бризеры, продаваемые в России, оснащены нагревателем, который доводит забираемый с улицы воздух до комфортной температуры, а многие — датчиком углекислого газа: гаджет сам определяет, когда уровень CO2 в комнате повышается, и включает вентиляцию. Пока хозяева отсутствуют дома, прибор отключается, чтобы не расходовать электроэнергию.
Приточную вентиляцию нужно делать в каждой жилой комнате, в первую очередь там, где люди спят. Стоимость оборудования для одной комнаты — около 35 тыс. рублей. Раз в год в бризере нужно менять фильтры, а также раз в пару месяцев промывать решетку воздухозаборника, на которую налипают самые крупные частицы мусора и пыли.
"Если мы установили в квартире или в доме приточную вентиляцию, проблема очистки воздуха и притока свежего воздуха решена. Остается купить увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности дома, потому что наличие приточной вентиляции в отопительный период, когда на улице холоднее, чем в доме, априори сделает воздух сухим", — говорит Виктор Борисов.
На рынке недавно появилось устройство с уже встроенным увлажнителем, такой бризер решает сразу три задачи: вентиляция, очистка воздуха и увлажнение. Недостаток такого прибора — небольшой бак для воды объемом всего три литра, такой бризер придется заправлять дважды в день.
Эксперт отмечает, что особенно актуальна приточная вентиляция в домах, которые находятся рядом с шумными дорогами, магистралями, в экологически грязных районах.
Карина Салтыкова