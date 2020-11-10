Плата за воздух: как создать в доме идеальный климат с помощью "умной" техники

В России начался отопительный сезон, а в магазинах техники — период высоких продаж климатического оборудования: увлажнителей, моек воздуха, бризеров. Разбираемся вместе с экспертами, в чем между ними отличие и действительно ли эти гаджеты так эффективны и полезны в доме

Сухой, плохой, злой ​​​​ Каждую осень миллионы российских квартир превращаются в подобие пустыни: в них становится жарко и сухо. Спасая людей от холода, батареи и радиаторы пагубно влияют на состояние их кожи, волос, делают более подверженными респираторным заболеваниям и вирусам. "У нас и так кожа замучена скрабами, гелями для душа, мочалками, — говорит врач-дерматолог и дерматокосметолог Зоя Константинова. — Мы же стараемся отмыться получше, смывая естественную липидную пленку, кожа от этого обезвоживается. А сухой воздух в квартире и мороз на улице усугубляют ситуацию. Кожа сохнет, покрывается трещинками, потом они начинают чесаться, кровоточить. Человек постоянно ощущает стянутость кожи, у него чешутся глаза. Страдают от обезвоживания также и волосы, верный признак этого — электризация, когда вы снимаете шапку, а волосы поднимаются наверх, как шарик. В результате из-за сухого воздуха кожа быстрее стареет, волосы ломаются, секутся, становятся тусклыми". Пересушенный воздух в помещении влияет не только на внешность. В нем быстрее распространяются инфекции, разрушаются защитные барьеры организма. "Слизистые верхних дыхательных путей, которые предохраняют организм от инфекций и бактерий и увлажняют вдыхаемый воздух, пересыхают, риск заболеть повышается, — объясняет врач-инфекционист Илья Акинфеев. — В помещениях с сухим воздухом чаще болеют маленькие дети, потому что они быстрее теряют влагу. Из-за пересушенной слизистой в носу случаются носовые кровотечения. Поэтому воздух в жилище обязательно нужно увлажнять". Но ведь еще век назад неблагоприятным считался не сухой, а влажный воздух: именно он в сочетании с холодом являлся пагубным для больных чахоткой. Почему сейчас стал полезным? Илья Акинфеев уточняет, что чрезмерная влажность, выше 55%, действительно не менее вредна, чем сухость воздуха. "При высокой влажности количество бактерий в воздухе повышается, есть риск развития плесени, поэтому увлажнять бездумно и слишком сильно, делать из комнаты подобие турецкой бани тоже нельзя, — говорит инфекционист. — Нужно, чтобы уровень 45–50% был в спальне и детских, его можно поддерживать с помощью техники, лучше выбирать приборы, на которых можно регулировать эти значения. При этом важно регулярно проветривать помещение, особенно если в доме кто-то болеет — проветривания снижают концентрацию вирусов в воздухе". Тропики в квартире Самый дешевый, простой, "бабушкин" способ увлажнения — развесить в комнате мокрое белье. Или повесить на батарею полотенце, один конец опустив в тазик с водой. Но эксперты считают, что оба способа не выдерживают критики. Во-первых, они неэффективны — белье быстро сохнет, влага испаряется в сухом помещении, уровень влажности очень быстро падает. Второй опасен тем, что под подоконником, над батареей с полотенцем, создастся идеальная среда для роста плесени: тепло, влажно, нет притока свежего воздуха. Так что лучше воспользоваться специальным климатическим оборудованием для дома. Существует несколько видов увлажнителей. Один из самых популярных — ультразвуковой, его легко опознать по струйке прохладного пара, выдаваемого из носика или крышки.

Сердце прибора — ультразвуковая мембрана, которая разбивает воду на мельчайшие капли, превращает их в микродисперсную водяную пыль. Вентилятор затягивает пыль и выбрасывает в помещение в виде пара. Плюс таких приборов — огромный выбор моделей, форм, цветов: можно найти вариант для любого интерьера. Еще одно преимущество — невысокая цена. Но эксперты не рекомендуют покупать увлажнитель дешевле 3 тыс. рублей. "При выборе обратите внимание на объем устройства: хорошо, чтобы он был не менее 4–5 литров, а производительность — не менее 300–400 миллилитров в час. Если она меньше, эффективность такого гаджета очень низкая. В первую очередь надо обращать внимание на главную задачу увлажнителя, а не на дополнительные функции, — говорит Виктор Борисов, основатель компании "Виндсон", занимающейся разработкой и производством вентиляционных устройств и климатического оборудования. — Так как ультразвуковой прибор может поднять влажность воздуха до очень высоких отметок — за это, кстати, такую технику предпочитают любители экзотических комнатных растений, — лучше выбрать модель со встроенным гигрометром — датчиком влажности воздуха. Устройство будет автоматически отключаться, если влажность в помещении поднимется выше 55–60%, и включаться, как только опустится ниже 40%". Бюджетные увлажнители часто не имеют такого датчика, это значит, что пользователь рискует переувлажнить воздух. Один из существенных недостатков ультразвуковых увлажнителей — белый налет, который появляется на мебели через несколько недель его использования. "На самом деле в налете виноват не увлажнитель, а качество воды, которую в него заливают, — объясняет Виктор Борисов. — Белый налет — это кальций, который обычно при кипячении оседает на вашем чайнике". Недостаток легко убрать, если повысить качество воды и заменить водопроводную на дистиллированную. Тогда налета на мебели не будет, но постоянно добывать чистую воду для увлажнителя хлопотно и дорого. "Решить проблему может установка фильтров обратного осмоса на кухне, — говорит Виктор Борисов. — Они под давлением пропускают водопроводную воду через мембрану и очищают ее от солей и примесей и выдают близкую по составу к дистиллированной". Однако не все врачи рекомендуют пить такую воду постоянно, ведь соли нужны организму человека, а устанавливать фильтр только ради увлажнителя невыгодно. Можно также купить специальный сменный фильтр для увлажнителя, который будет удерживать соли из воды на себе. Другая разновидность увлажнителей — паровые устройства. Они доступны, очень компактны, по принципу работы похожи на электрический чайник: внутри есть нагревательный элемент, который превращает воду в теплый пар и выдает его в помещение, им нельзя обжечься. Этот гаджет также очень чувствителен к качеству воды, поэтому для него нужно регулярно покупать известковый фильтр. На российском рынке такие увлажнители не очень популярны и выбор их гораздо меньше, чем ультразвуковых. Можно ли помыть воздух? Да, можно, для этого и придумали мойку воздуха, и такое название у прибора не ради красоты. "Если увлажнитель выполняет лишь свою прямую функцию — увлажняет воздух в помещении, то мойка воздуха его еще и очищает, поэтому такое устройство считается более функциональным и эффективным, — рассказывает директор отдела продаж компании "Русклимат" Юрий Лещенко. — Этот прибор работает по принципу естественного увлажнения, это значит, что он не может поднять влажность воздуха до 80–90%, как, например, ультразвуковое устройство. Мойка может работать постоянно, только воду нужно не забывать подливать раз в сутки, а на ночь его можно переключать на более тихий режим". Минусы мойки воздуха — это высокая цена и габариты: прибор не поставишь на стол на работе, он занимает больше места, чем увлажнитель, а цена качественных моек начинается от 10–15 тыс. рублей. Плюс мойки воздуха в том, что, купив ее, не придется больше тратить деньги на расходники, фильтры, она не чувствительна к качеству воды, проста в использовании. Принцип работы устройства такой: внутри у мойки крутится увлажняющий элемент — барабан, состоящий из множества пластиковых дисков или покрытый специальной губкой. Барабан постоянно смачивается водой, а вентилятор подает на него воздух, который засасывает из комнаты. В результате вся пыль, волосы, шерсть животных, которые есть в воздухе, налипают на увлажняющий элемент и смываются водой, а очищенный и увлажненный воздух снова попадает в помещение. Поэтому, если в доме пыльно, вода в мойке через несколько часов работы станет грязной. Выбирая мойку воздуха, важно обращать внимание на ее производительность. Отличные показатели — если она выдает в воздух пол-литра воды в час. Если этот показатель значительно меньше, эффективность такой мойки будет низкой. Как правило, мойки могут работать в двух режимах — тихом ночном и дневном, но некоторые модели имеют четыре скорости и оснащены гигрометром. Очень важно перед покупкой послушать, как работает мойка воздуха, советует Юрий Лещенко. — Вращающиеся элементы в мойке все же создают определенный уровень шума. Да, у них есть ночной режим, но все мы разные, кому-то даже этот звук будет мешать спать". Ухаживать за мойкой воздуха несложно: нужно раз в два-три дня споласкивать поддон для воды и раз в пару месяцев отмывать лопасти вентилятора и увлажняющий элемент от грязи — если он сделан из губки, его можно постирать в стиральной машинке, если из пластика — в посудомоечной машине. Накипь с увлажняющих дисков можно удалить с помощью раствора лимонной кислоты или специальной химии для таких приборов. Также важно регулярно проветривать помещение, в котором работает техника. Эксплуатация мойки воздуха и классического увлажнителя в помещении без должной вентиляции, без притока свежего воздуха создаст внутри приборов благоприятную среду для размножения бактерий, микроорганизмов и появления плесени.