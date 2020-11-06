В Тульской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 6 ноября. Самоизоляцию для жителей Тульской области старше 65 лет на фоне неблагоприятной ситуации по коронавирусу продлили до 23 ноября. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса по 23 ноября продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет", - говорится в сообщении. Соответствующие изменения 6 ноября в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес губернатор региона Алексей Дюмин.

Жители региона старше 65 лет могут уйти на больничный, оформить ежегодный оплачиваемый отпуск, перевод на работу в дистанционном формате.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, с 27 октября по 9 ноября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 6 ноября, в Тульской области выявлен 13 141 случай заражения коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки, 11 260 человек выздоровели, 433 пациента умерли.