Попова рассчитывает, что третья фаза испытаний вакцины "Вектора" начнется через неделю

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", начнется через неделю. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю", - сказала она.

По словам Поповой, все предыдущие результаты испытаний вакцины центра "Вектор" были хорошие. Добровольцы, принимавшие участие в клинических испытаниях, не испытывали ухудшения самочувствия, болезненности или повышения температуры. "Вакцина безопасна, это доказано. И она ареактогенна, в ней нет никакого чужеродного белка, поэтому она, конечно же, не вызывает никаких реакций", - добавила глава Роспотребнадзора.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.

Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.