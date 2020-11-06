Во Франции установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французские медики вновь зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом в стране. Как сообщило в пятницу агентство Santé publique France , за последние 24 часа зарегистрировано 60 486 новых случаев.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, когда власти сообщили о 58 046 новых инфицированных. В период весенней самоизоляции пиковые значения данного показателя не превышали 8 тыс.

Кроме того, по данным агентства, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 405 человек, общее число умерших с начала эпидемии достигло 39 865. За последние семь дней были госпитализированы 19 825 инфицированных, из которых 2 948 попали в реанимацию.

Всего с начала эпидемии во Франции было выявлено 1 661 853 случая заражения.

Согласно распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, в стране с 30 октября как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции из-за роста случаев инфицирования коронавирусом. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости.

Выход на улицу разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита ко врачу, получения социальной помощи, для явки в суд. Во всех случаях заполняется специальный бланк с указанием имени, фамилии, возраста и места рождения, адреса проживания и времени выхода на улицу. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.