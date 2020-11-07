Фестиваль технического творчества в Хабаровском крае собрал свыше 6 тыс. участников

ХАБАРОВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Участие в фестивале Rukami, открывшемся в субботу в Хабаровском крае, принимают свыше 6,3 тыс. человек. Большинство мероприятий проходят в формате онлайн, сообщил ТАСС начальник отдела по организации проектной работы обучающихся Комсомольского-на-Амуре государственного университета Юрий Иванов.

"90% мероприятий проходит онлайн из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но есть четыре офлайн-площадки - это битва роботов, созданных во время фестиваля, робототехнический турнир на платформах Lego, соревнование на гоночных квадрокоптерах, кольцевые гонки на радиоуправляемых автомоделях", - сказал Иванов.

Фестиваль Rukami проводится в Хабаровском крае 7-8 ноября, это масштабное мероприятие по техническому творчеству. Участники дистанционно могут посетить виртуальный город профессий будущего, лекции, тренинги, виртуальные экскурсии, проводятся игры, розыгрыши, викторины, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Мастер-классы все технологической направленности - программирование, мэйкерство, творчество. Предусмотрено более чем 90 мастер-классов", - сказал Иванов.

Участники во время мастер-классов разрабатывают игры, пишут программы для телефонов, создают 3D-модели персонажей мультфильмов. Фестиваль ориентирован на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках и студенческих бюро. Мероприятия проводятся при поддержке промышленных предприятий региона. Соорганизатором фестиваля выступает "Кванториум" в Комсомольске-на-Амуре.