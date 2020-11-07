34-летний священник умер под Белгородом от вызванных коронавирусом осложнений

ТАСС, 7 ноября. Настоятель Свято-Троицкого собора Валуйской епархии в Белгородской области протоиерей Дмитрий Готовкин умер в субботу на 35-м году жизни от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Об этом сообщает Telegram -канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"7 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 35 году жизни скончался клирик Валуйской епархии протоиерей Дмитрий Готовкин, настоятель Свято-Троицкого собора пос. Ровеньки, благочинный Ровеньского округа", - говорится в сообщении.

Готовкин родился 11 февраля 1986 года в городе Никополь Днепропетровской области Украины. 27 мая 2007 года был рукоположен в сан диакона, 1 июня 2007 года - в сан пресвитера. 1 июня 2011 года на собрании руководства епархии Готовкин был назначен благочинным новообразованного Ровеньского благочиния с назначением настоятелем Свято-Троицкого собора в поселке Ровеньки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 49 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 753 836 случаев заражения, выздоровели 1 312 927 человек, умер 30 251. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.