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Кабмин направит почти 3 млрд рублей на создание велотрассы в Ставропольском крае

Строительство начнется в 2021 году и завершится в 2023 году

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Более 2,8 млрд рублей будет направлено в Ставропольский край на создание Кавминводского велотерренкура. Новый велопешеходный маршрут объединит курорты Кавказских Минеральных Вод - города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 км, ширина самой трассы - 8 м", - следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, на маршруте будет свыше 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, велопрокатом и медпунктами.

Согласно документу, строительство планируется начать в 2021 году и завершить в 2023 году.

В основе проекта лежит цель восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках.

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