Глава Коми заявил о создании трехмесячного запаса необходимого для борьбы с коронавирусом

"У нас нет гриппа, но есть ОРВИ и аденовирусы. Этот микс [смешивание с коронавирусом] работает против человека, ослабляет иммунитет. Мы создали неснижаемый запас на три месяца, затратили огромное количество денег из бюджета, но подготовились. Обеспечили средствами индивидуальной защиты медработников. Закупили медикаменты, в том числе уникальные инновационные противовирусные медикаменты. Это "Фавипиравир", например. И мы сегодня его имеем и лечим им на амбулаторном звене. У нас также в достаточном количество антибиотики, антикоагулянты [препятствуют образованию тромбов]", - рассказал Уйба в видеообращении к жителям "ВКонтакте".

В ответ на частые вопросы он объяснил, почему часто пациентов начинают лечить одним антибиотиком, а заканчивают другим. "Бактерии, которые сопровождают вирус, они тоже не спят. Мы изучаем чувствительность. Начинаем один антибиотик, а чувствительность к нему низкая, а к другому - высокая, поэтому в течение двух-трех дней антибиотик может меняться. Это нормальная тактика врача. Не нужно думать, что антибиотики закончились", - пояснил глава региона.

Также власти увеличивают охват тестированием, чтобы своевременно выявлять пациентов с ковидом и прерывать цепочку распространения. "Для увеличения ПЦР-исследований мы заключили договоры в том числе с Кировом, с Москвой на дополнительные исследования. Чтобы не более суток проходило с момента взятия до момента постановки диагноза. Плюс буквально на этой неделе открыли мощную современную лабораторию в Ухте. Там будет от 200 до 400 исследований в день в зависимости от сменности. Ухта - крупный город, заболеваемость там растет, туда же будут направляться на исследования пробы из Сосногорска Усть-Цильмы, чтобы уменьшить время на доставку и исследование", - рассказал глава республики.

Также Уйба считает, что Коми выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в середине декабря при условии, что жители региона будут соблюдать меры профилактики, а система здравоохранения справится с нагрузкой.

"Думаю, еще два цикла будет у нас подъем [заболеваемости], два раза по 14 дней - всего 28 дней. К середине декабря мы должны выйти на плато. При условии, если и мы, правительство республики, Минздрав как организаторы [борьбы с коронавирусом], будем делать все от нас зависящее, и каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Если мы все будем делать одно дело, то к концу года выйдем на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами [по заболеваемости] и пойти на снижение", - сказал Уйба в видеообращении.

Как подчеркнул глава региона, работа ведется "профессионально, высокоэффективными методами и средствами".

В октябре Госсовет Коми утвердил поправки в региональный бюджет, его расходы увеличены на 1,131 млрд рублей - до 18,881 млрд рублей. В частности, 410 млн рублей направили на погашение долгов медучреждений, возникших во время пандемии, 630 млн рублей - на доплаты медикам за риск работы в "красной зоне", на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, на переоснащение учреждений под стационары, на создание собственной лаборатории ПЦР в Ухте, на работу санитарной авиации по доставке пациентов в республиканские стационары в Сыктывкаре. Для работы в больницах и поликлиниках привлечены студенты шестикурсники мединститута Сыктывкарского госуниверситета.