Роспотребнадзор запустил бесплатный "Дневник питания" на платформе "Здоровье ВКонтакте"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках нацпроекта "Демография" запустил бесплатный сервис "Дневник питания" на платформе "Здоровье ВКонтакте". Основная цель проекта - помочь россиянам научиться правильно питаться, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России ожирение диагностировано у 19% мужчин и 27,6% женщин. Каждый десятый мальчик болен ожирением, среди девочек процент страдающих от лишнего веса чуть ниже 5,6%.

"Дневник питания" будет полезен всем, кто хочет вести здоровый образ жизни. С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей - снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму. Есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список доступных функций будет дорабатываться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте".