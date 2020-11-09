В Петербурге планируют отключить подсветку фасадов зданий в ночное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Учреждение по организации наружного освещения Санкт-Петербурга "Ленсвет" планирует отключение архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий в ночное время с целью оптимизации бюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Вопрос находится на рассмотрении. В ближайшее время надеемся получить какое-то решение. Прежде всего, это связано с оптимизацией рхитектурно-художественн, - сказала собеседница агентства. - Это ночная подсветка фасадов зданий. Она у нас преимущественно в центре города".

Представитель компании отметила, что решение не будет распространяться на уличное освещение, которое установлено на всей территории города и является элементом безопасности жизнедеятельности горожан.

В октябре "Ленсвет" приступил к реализации проекта подсветки городских памятников и скульптур Петербурга. За два года подсветку получат более 180 объектов монументально-декоративного искусства.

В этом году в честь 75-летия Победы подсветку получили мемориальный комплекс "Пулковский рубеж" на Пулковском шоссе, памятник защитникам Ленинграда на Петергофском шоссе, стела "Слава героическим защитникам Родины" на проспекте Непокоренных и памятник герою-подводнику Александру Маринеско на проспекте Стачек. Всего в городе подсвечено более 70 памятников.

В оперативном управлении учреждения "Ленсвет" находятся около 500 городских объектов, фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91,7 тыс. светильников общей мощностью 4,4 тыс. кВт.