Тюменские ученые получили грант в 150 млн рублей на реализацию проекта для Арктики в НОЦ

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Ученые Тюменского медицинского университета получили грант в размере 150 млн рублей на проект внедрения "умного освещения" в дома и на рабочие места жителей Арктики. Он будет реализован в рамках Западно-Сибирского научно-образовательного центра, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

"Проект ученых Тюменского государственного медицинского университета "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности (LigtArctic)" получил грант в размере 150 миллионов рублей по итогам конкурса мегагрантов на государственную поддержку исследований в рамках развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра", - говорится в сообщении.

Проект предполагает создание "умного освещения", которое автоматически будет распределять искусственное освещение в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице, так как, по данным ученых, неправильное распределение освещения в течение суток отрицательно влияет на состояние здоровья человека, особенно в условиях дефицита естественного света в зимний период в Арктике. "Ученые разработают алгоритм, с помощью которого будет проведен мониторинг суточной динамики физиологических параметров с учетом цикла сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья людей. Параметры будут измеряться при помощи дистанционных гаджетов в течение года", - уточнили в пресс-службе.

По итогам реализации проекта ученые Тюменского медицинского университета планируют апробировать и внедрить систему "умного освещения", а также создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе.

Западно-Сибирский НОЦ был открыт в 2019 году. Приоритетными направлениями центра стали "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения", "Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции. В структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ десять университетов, 13 научных институтов, семь организаций реального сектора экономики.