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На Кубани запустят производство препаратов из радиоактивных изотопов

Застройщиком объекта станет "СпецФармПроизводство"

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Завод по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов построят в Павловском районе Краснодарского края на площади 1900,8 кв.м, утверждено положительное заключение экспертизы, сообщили журналистам в пресс-службе Главгосэкспертизы в понедельник.

"Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на создание производства радиофармацевтических лекарственных препаратов в станице Павловской Краснодарского края рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. Центр площадью 1900,8 кв.м строят на Советской улице станицы. Застройщик объекта - ООО "СпецФармПроизводство". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о лекарственных препаратах, которые содержат в готовой для использования форме радионуклиды или радиоактивные изотопы. На заводе оборудуют зону с санпропускниками, карантинный склад и другие необходимые для соблюдения мер безопасности объекты.

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