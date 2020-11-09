Почти 200 волонтеров наградили в Кировской области за помощь жителям во время пандемии

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" удостоились почти 200 волонтеров, участвовавших в доставке продуктов жителям Кировской области, решении бытовых вопросов в период пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы областного правительства.

"Памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" учредил президент Российской Федерации Владимир Путин. Почетной награды удостоились 198 кировчан", - говорится в сообщении.

В понедельник глава региона Игорь Васильев вручил 25 медалей волонтерам и организациям областного центра.

Добровольцы оказывали помощь жителям региона, находящимся в группе риска, выполняя просьбы пожилых людей. За время пандемии волонтеры совместно с социальными работниками региона выполнили свыше 3 800 заявок, поступивших на номера горячих линий, выдали более 20 тыс. продуктовых наборов. Предприятия, общественные организации, спортивные федерации и клубы помогли обеспечить волонтеров и жителей региона антисептиками, оказали помощь в формировании продуктовых наборов.

Акция "МыВместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, началась в марте, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.

В Кировской области с октября наблюдается рост числа заражений коронавирусом, максимальное число заразившихся - 185 - выявлено за минувшие сутки. На стационарном лечении находятся 4 164 человека, в амбулаторных условиях проходят лечение 10 984 пациента. Медицинская помощь пациентам с коронавирусом в регионе оказывается в 17 инфекционных госпиталях, с начала года количество инфекционных коек увеличено с 476 до 4 501, а среднесуточный объем лабораторных исследований на COVID-19 увеличен на 30%. До 10 декабря в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, запрещена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.