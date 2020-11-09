Красноярский Минздрав проверит больницу в Канске после смерти пациента с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Красноярского края проведет служебную проверку в больнице Канска после смерти пациента с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что 31 октября в больнице в Канске умер супруг экс-мэра города Надежды Качан. Якобы дочь умершего на своей странице в Instagram сообщила, что незадолго до смерти он написал врачу СМС о том, что заканчивается кислород и попросил о помощи.

"В факту качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту с тяжелым течением коронавирусной инфекции, о котором идет речь в распространяемом обращении, министерством здравоохранения будет проведена служебная проверка в КГБУЗ "Канская межрайонная больница", - сообщили в Минздраве.

Также в министерстве отметили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что 31 октября произошло аварийное отключение электроэнергии в реанимации канского инфекционного госпиталя, не соответствуют действительности. По данным администрации больницы, в день, о котором идет речь в обращении, аварийных отключений в учреждении не было.

"Заправка кислородной станции в канской больнице, по информации главного врача, обеспечивается два раза в день, проводится ревизия запасов кислорода, заполняется емкость, из которых происходит снабжение, чтобы исключить перебои. Также в госпитале имеются резервные баллоны с кислородом на случай возникновения внештатной ситуации", - подчеркнули в Минздраве.

По данным на 9 ноября, в Красноярском крае выявлены более 29,2 тыс. случаев заражения. Почти 21,8 тыс. из числа заболевших вылечились. 741 человек скончался.