В Волгограде волонтеры организовали выставку детских рисунков, посвященную 75-летию Победы

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Волгоградский региональный штаб движения "Волонтерская Рота" организовал на общественном транспорте города-героя мобильную выставку рисунков школьников региона "Победа 75", сообщили в понедельник организаторы.

"Участие в конкурсе "Победа 75" в Волгоградской области приняли более 350 учеников общеобразовательных учреждений региона из 60 школ, лицеев и гимназий. 30 финалистов участвовали в очной выставке и работы 10 победителей размещены на трамваях Волгограда", - говорится в сообщении.

По словам лидера движения Антона Демидова, подобные инициативы всегда с теплом воспринимаются в обществе. "Жителям города приятно видеть вместо назойливой рекламы работы детей, которые вложили душу в свое творчество. В этом и есть идея патриотического воспитания молодежи, и здорово, что такие инициативы поддерживаются на государственном уровне", - приводят в сообщении слова Демидова.

По словам руководителя регионального штаба "Волонтерской Роты" в Волгограде Адели Прошкиной, волгоградцы живут на героической земле, им ни в коем случае нельзя забывать о патриотическом воспитании молодежи, именно это направление является основополагающим для "Волонтерской Роты". Она уточнила что волонтеры "участвуют в различных направлениях общественной деятельности, проявляя патриотизм в реальных добрых делах". "В том числе мы активно участвовали в акции "Мы вместе" и сейчас продолжаем развозить продукты и лекарства пожилым людям и пациентам с коронавирусом", - добавила она.