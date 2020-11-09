Ресурсы поликлиник Петербурга усилят для помощи пациентам с COVID-19 на дому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Работа поликлиник в Санкт-Петербурге будет усилена для оперативной помощи пациентам с коронавирусом в легкой форме и разгрузки стационаров. Об этом, как сообщила пресс-служба городской администрации, шла речь на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой.

"По словам губернатора, с коллегами из Минздрава обсуждался вопрос работы первичного звена. Александр Беглов подчеркнул, что это зона ответственности районов города. Он добавил, что есть договоренность с Минздравом РФ о качественном улучшении медицинской помощи заболевшим в легкой форме и проходящим лечение дома. Выделяются федеральные средства для обеспечения таких людей бесплатными лекарствами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Беглов пообещал создать все условия для работы участковых врачей, в том числе оказать транспортную и информационную помощь.

Как пояснил журналистам после встречи вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, в городе планируется задействовать все ресурсы современной медицины для противодействия распространению коронавируса.

"Если у нас основной упор был сделан на увеличение коек, то до бесконечности мы увеличивать койки не можем, и встала задача отладить первичное звено оказания помощи. Давление на систему здравоохранения растет, причем растет достаточно интенсивно. У нас есть еще резерв задействования коек и в том числе за счет решений, которые мы ожидаем от коллег из министерства. Мы будем создавать еще коечные мощности, но это не решение всех проблем: необходимо, чтобы были задействованы телемедицина, все современные способы диагностики и эффективное лекарственное обеспечение", - сказал Елин.

Он рассказал, что на встрече было предложено объединить и опробовать в Санкт-Петербурге лучшие практики, которые можно воспринять в том числе из других отраслей - из опыта Росатома, из зарубежных практик.