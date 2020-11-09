Ковидный госпиталь на базе санатория Минобороны в Туле развернут в течение 10 дней

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют в течение 10 дней развернуть инфекционный госпиталь на базе санатория "Слободка", принадлежащего Минобороны России. Там будут оказывать помощь заразившимся коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства по итогам заседания оперативного штаба, который провел губернатор Алексей Дюмин.

"Помощник губернатора Сергей Лигай доложил, что в санатории "Слободка" начались общестроительные работы для перепрофилирования коек. В течение ближайших 10 дней там будут развернуты 170 коек", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее сообщалось, что по обращению губернатора Алексея Дюмина Минобороны России предоставит Тульской области военный санаторий для размещения там временного медицинского центра для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным на 9 ноября, в Тульской области выявлено 13 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 130 за последние сутки, выздоровели 11 485 человек, 440 пациентов умерли. В регионе действуют девять госпиталей для лечения заразившихся коронавирусом, госпитализированы 1 426 человек, свободно 177 коек, отметили в пресс-службе.

В оказании помощи пациентам с ковидом задействованы более 2 тыс. медицинских работников, в том числе 125 привлекли из других регионов. В Тульскую область поступила первая партия тест-систем для диагностики коронавируса. "В ближайшее время врач-терапевт будет приходить на вызов с экспресс-системой для проведения теста и лекарствами, необходимыми в случае положительного диагноза. В первой партии поступило более 1 тыс. тест-систем", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта, регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, с 27 октября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.