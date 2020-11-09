Выставка к 100-летию ВХУТЕМАС открылась в Музее Москвы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда", приуроченной к 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), прошло в понедельник в Музее Москвы. Проект создан усилиями многих учреждений, он стал настоящим вызовом, рассказали организаторы выставки.

"Это очень волнительный день для многих из нас, потому что в создании этой выставки приняли участие почти весь Музей Москвы и как минимум половина Москвы. Важно, что вся эта работа объединила коллекции важнейших московских музеев федерального уровня, московского уровня, а также частных коллекционеров", - сказала на открытии генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Начальник управления музейно-выставочной работы столичного департамента культуры Антон Горянов отметил, что выставка была собрана "в неимоверно сложных условиях", учитывая пандемию. "Для Москвы очень важно открытие этой выставки, так как Москва является своеобразным заповедником авангарда", - сказал он, добавив, что в столице не хватает проектов подобного рода "на постоянной основе".

Как говорят в музее, это первый настолько масштабный выставочный проект, посвященный ВХУТЕМАС. Выставка, которая продлится до 7 февраля включительно, рассказывает о ВХУТЕМАС как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов.

В экспозиции можно будет увидеть живопись, графику, скульптуру, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАС. Экспонаты для выставки предоставили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, другие учреждения.

На пути к масштабному исследованию

"Мимо этой даты нельзя было пройти. Но если бы не смелость и упорство Музея Москвы, вполне возможно, что эта выставка и такое фантастическое празднование этого важнейшего юбилея, обозначающего в том числе и наше первородство в деле формирования каких-то важнейших для эстетики XX века концепций, могли бы и не состояться", - отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она назвала выставку "абсолютно грандиозной".

Директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева считает удручающим фактом то обстоятельство, что в отличие от существовавшего в Германии в 1919-1933 годах Баухауса (Высшей школы строительства и художественного конструирования), ВХУТЕМАС вызывает меньше интереса, особенно у молодых исследователей.

"ВХУТЕМАС - это наше главное достижение в XX веке. Как мне кажется, он достоин гораздо более почетного места, чем он сейчас занимает в умах широкой публики. На мой взгляд, эта выставка совершенно замечательна тем, что она ни в коем случае не должна стать неким финалом. Она должна стать началом процесса полноценного, серьезного межинституционального изучения этого явления", - сказала она.

По ее словам, ВХУТЕМАС - явление, которое во многом определяет нашу современную жизнь. Лихачева добавила, что Музей архитектуры имени А. В. Щусева также планирует выставку, посвященную Высшим художественно-технических мастерским. "Я надеюсь, что мы договоримся между собой и соберем большой исследовательский проект. А следы ВХУТЕМАС раскиданы не только в тех институциях, которые приняли участие в этом проекте. Они раскиданы по всей стране, искать их надо много, тщательно", - сказала она.

В церемонии открытия выставки также приняли участие ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, директор музея МАРХИ Лариса Иванова-Веэн, директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская, заведующая кафедрой промышленного дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова Татьяна Монина и другие.

Выставка - вызов

Главным куратором проекта выступила Александра Селиванова. "Эта выставка, конечно, вызов для всех нас и огромная ответственность. Было понятно, что просто необходимо сделать выставку к 100-летию ВХУТЕМАС. Стало ясно, что по сути этого до нас никто не делал. Вот так собрать все факультеты в одном месте. Оказалось, что обычно в большей степени был представлен архитектурный факультет либо произведения педагогов. Мы же для себя решили, что самое главное - показать не итог, а процесс, показать методику обучения, показать все факультеты и показать в первую очередь не шедевры, а студенческие работы", - рассказала она.

Селиванова призналась, что осуществить задуманное оказалось довольно сложно. Экспонаты и материалы приходилось собирать буквально по крупицам. "Именно поэтому на нашей выставке довольно много реконструкций. Мы привлекли дизайнеров, художников, архитекторов, чтобы иметь возможность показать в объеме, в цвете, в пространстве все то, что делали студенты. И чтобы поделиться ощущением не музейной сухости шедевров, расставленных на постаменты, а каким-то живым, очень динамичным ощущением, которое было в ВХУТЕМАС", - добавила куратор.

"Это фантастический институт. Мне очень нравится это определение Татьяны Мавриной. Он просуществовал всего десять лет, но он оказал огромное влияние на наш дизайн, на нашу архитектуру, на наше искусство всего XX века. И след этот есть и по сей день", - заключила Селиванова.

Вместе с Селивановой над выставкой работали десять сокураторов - искусствоведы, историки архитектуры, дизайна. Это Рустам Габбасов, Надя Плунгян, Ксения Гусева, Алена Сокольникова, Анна Бокова и другие.

Экспозиция включает несколько разделов. Первый посвящен предыстории мастерских и реформе художественного образования, второй - основному направлению и его дисциплинам (пространство, объем, графика, цвет). Значительная часть выставки отведена истории производственных факультетов - полиграфического, текстильного, керамического и других. Несколько залов посвящено художественным факультетам, а в заключительном разделе посетители узнают о расформировании вуза и дальнейшей судьбе его факультетов.

О ВХУТЕМАС

ВХУТЕМАС был создан в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских, образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В разное время в ВХУТЕМАС преподавали Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко.

Среди известных выпускников можно назвать художников Александра Дейнеку, Георгия Нисского, Глеба Смирнова, творческий коллектив "Кукрыниксы". В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, остальные были закрыты.