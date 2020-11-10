В Генпрокуратуре назвали регионы с наибольшим приростом преступности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наибольший прирост преступности в регионах РФ за девять месяцев этого года зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирской области. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".

"В январе - сентябре 2020 года число зарегистрированных в стране преступлений продолжило увеличиваться (на 1,2%). Относительно прошлогоднего уровня их количество возросло почти на 19 тыс. и превысило отметку в 1,5 млн. Рост преступности в разной степени отмечается в 56 субъектах Российской Федерации. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 6 тыс.), Москве (на 4,7 тыс.) и Новосибирской области (на 3,8 тыс.)", - говорится в материалах.

Наибольшее снижение зафиксировано в Пермском крае, Иркутской и Челябинской областях, а наибольшие значения уровня преступности (на 100 тыс. населения) отмечаются в Амурской области, Республике Тыва и Еврейской автономной области.

По данным Генпрокуратуры, если в городах и поселках городского типа, на которые приходится 80,2% криминальных деяний, зафиксирован рост преступности, то в сельской местности число выявленных преступлений снизилось. "В целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения относительно прошлогоднего значения увеличился с 1 036 до 1 049,3, по тяжким и особо тяжким деяниям - с 252,3 до 287,2", - уточнили в Генпрокуратуре.

Тяжкие и особо тяжкие

На преступления небольшой и средней тяжести приходится 72,6%, а их совокупный массив снизился на 2,8 % - до 1,1 млн. На этом фоне в стране продолжается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. За девять месяцев их количество выросло на 13,8% - до 421,6 тыс. Наибольшие темпы их увеличения зафиксированы в Красноярском крае, Костромской области и Мордовии.

О кражах

Более половины всех преступлений составляют деяния против собственности, самыми распространенными среди которых являются кражи. Но по сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 2,7% - до 556,7 тыс. Высокий уровень краж в расчете на 100 тыс. населения зафиксирован в Амурской, Новосибирской областях и Еврейской автономной области.

Вместе с тем в России продолжает снижаться количество грабежей и разбоев. Так, ограблений стало меньше на 14%, разбойных нападений - на 19,2%. В республиках Тыва и Карелия, а также в Челябинской области отмечен наибольший уровень их распространенности на 100 тыс. населения.

Мошенничество

По данным Генпрокуратуры, в России сохраняется тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. За последние девять месяцев их число возросло на треть - до 247,6 тыс., а в структуре преступности на их долю приходится уже более 16%. Чаще других жертвами мошенников становились жители Мурманской области (263,3 факта на 100 тыс. граждан), Москвы (260) и Республики Коми (254).

Наркопреступность

В Генеральной прокуратуре назвали "относительно стабильной" долю преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, почти 60% из них приходится на сбыт наркотических средств. Вместе с тем рост наркопреступности в разной степени отмечается более чем в половине регионов, а общее количество фактов сбыта остался на уровне прошлого года. "В отдельных регионах отмечается рост таких деяний от 1,5 до 2,5 раза - в Карачаево-Черкесской Республике, Новгородской, Костромской областях, Ставропольском крае", - говорится в материалах Генпрокуратуры.

Убийства и изнасилования

На преступления против личности, по данным Генеральной прокуратуры, пришлось менее 13%, общее их количество составило 196,5 тыс. В материалах уточняется, что отмечавшийся в августе рост общего числа зарегистрированных убийств (с покушениями) в сентябре сменился небольшим снижением (на 0,1%, или до 6,1 тыс.). На этом фоне на 12% сократилось число убийств, которым предшествовало безвестное исчезновение граждан.

По данным Генпрокуратуры, сохраняется тенденция к увеличению числа выявленных фактов изнасилования (с покушениями). "Наибольшее число изнасилований зарегистрировано в Республике Башкортостан (307), где в сравнении с прошлым годом количество таких преступлений возросло в 4,3 раза", - говорится в материалах Генпрокуратуры.

Об оружии

По итогам третьего квартала в России отмечается снижение общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Оно снизилось на 9,9% - до 19,2 тыс. На 15,7% меньше выявлено фактов сбыта оружия, наибольшее их распространение отмечается в регионах Северо-Кавказского федерального округа (812), при этом по сравнению с прошлым годом в данном округе зафиксировано заметное снижение подобных преступлений - почти на 50%.

Кроме того, в России на 7,5% сократилось количество посягательств, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств.

О коррупции

По данным Генпрокуратуры, массив преступлений коррупционной направленности вырос на 0,8% - до 26,3 тыс. "В их структуре на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (11,9 тыс.), при этом их число относительно прошлогоднего значения возросло на 5,1%", - отмечается в материалах ведомства. Каждый третий из них является мелким взяточничеством (4,2 тыс.). "В тройку регионов с наибольшим числом [мелких взяточников] вошли Башкирия (рост на 148,7%, 189), Москва (снижение на 13,6 %, 165) и Ставропольский край (рост на 14,6%, 149)", - уточнили в Генпрокуратуре.

По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд.