В Белом доме пожелали Зеленскому быстрого выздоровления

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США желают президенту Украины Владимиру Зеленскому, заразившемуся новым коронавирусом, быстрого выздоровления. Об этом заявил в понедельник помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"США желают президенту Зеленскому быстрого восстановления. Наши молитвы с ним и со всем украинским народом", - говорится в сообщении в Twitter Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Ранее в понедельник о положительном тесте на коронавирус сообщил сам Зеленский. Он уточнил, что у него температура 37,5, однако самочувствие хорошее. Президент Украины заверил, что продолжит работать дистанционно.