В Хабаровском крае семь поселений полностью освободились от воды

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Паводковые воды за сутки отступили от семи поселений Хабаровского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник.

"За прошедшие сутки на территории Хабаровского края от воды полностью освободились три населенных пункта в Комсомольском районе и четыре населенных пункта в Ульчском районе. По состоянию на утро 10 ноября 2020 года в зоне паводка находятся четыре населенных пункта в двух муниципальных образованиях, где вода сохраняется на одном земельном участке и четырех участках внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.

В Комсомольском районе подтопление осталось на одном участке дороги в селе Гейтер. В населенных пунктах Бельго, Нижние Халбы и Среднетамбовское вода сошла со всех ранее подтопленных территорий. В Ульчском районе за сутки от воды освободились два земельных участка в селе Тахта, в населенных пунктах Дуди, Мариинское, Солонцы и Монгол вода сошла со всех дорог. В зоне паводка остается один земельный участок, также вода сохраняется в трех населенных пунктах на внутрипоселковых дорогах.

В населенных пунктах, где вода сошла, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесенного стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.

По данным дальневосточного Гидрометцентра, уровни воды в реках в Хабаровском крае спадают. На Амуре, Уссури и ее притоках льда пока нет.

Паводок в регионе начался в конце августа, на конец сентября в зоне подтопления находилось максимальное число населенных пунктов - 55 в восьми муниципальных образованиях. Было подтоплено 48 жилых домов, более 2,7 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка дорог. С 25 сентября в регионе действует режим ЧС межрегионального характера.