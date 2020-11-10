Премьер Болгарии Бойко Борисов сообщил, что вылечился от COVID-19

"Я отрицателен к [вызываемому коронавирусом заболеванию] COVID-19, это показал второй подряд тест. В соответствии с распоряжением санитарных властей могу встретить премьера Республики Северная Македония Зорана Заева, и мы проведем встречу в рамках Берлинского процесса", - написал Борисов в Facebook.

23 октября болгарский премьер сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией коллегой - заместителем министра регионального развития и благоустройства Николаем Нанковым. Положительный результат теста на коронавирус Борисов получил 25 октября и с признаками общего недомогания находился на домашнем лечении, продолжая выполнять свою работу дистанционно.

Медики Болгарии за последние сутки зафиксировали увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией на 3 816 (на 3 141 больше, чем днем ранее), всего в стране заболели 78 976 человек. За сутки умерли 106 пациентов с коронавирусом - это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число летальных исходов достигло 1 771. В настоящее время на лечении в больницах находятся 4 004 пациента (это также максимальный показатель), 270 из них - в отделениях интенсивной терапии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Берлинский процесс с целью укрепления сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан был запущен в 2014 году. В этом году странами - организаторами саммита стали Болгария и Северная Македония. Во вторник Заев и Борисов планируют выступить на саммите Берлинского процесса по Западным Балканам, который будет проводиться в режиме видеоконференции, ожидается, что на нем также выступит и канцлер Германии Ангела Меркель.