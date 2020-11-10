Собянин спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Значительный рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией наблюдается в Москве, ситуация в городе в ближайшие недели может ухудшиться, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 г., было выявлено 6 897 случаев заболевания - антирекорд за весь период пандемии. <...> И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации", - написал он.

Собянин уточнил, что в середине августа из 100 ПЦР-тестов один давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и - до 7,5%. "К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе", - отметил он.

В связи с этим мэр усилил меры по недопущению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

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