Дума и кабмин договорились сотрудничать по решению проблем, связанных с пандемией

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы договорились о дальнейшем сотрудничестве с правительством по решению наиболее острых вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") в ходе пленарного заседания во вторник.

Ранее в Думе прошла встреча представителей всех фракций с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященная вопросам распространения коронавирусной инфекции в России.

"Договорились о том, что мы и дальше будем с правительством работать в тесном режиме по решению вопросов. Правительство попросило депутатов содействовать в решении вопроса скорейшего доведения и использования в регионах средств, которые выделяются на бесплатное обеспечение лекарствами больных, еще по целому ряду вопросов", - сказал Жуков.

По его словам, депутаты обсудили наиболее "острые и злободневные проблемы", связанные с распространением коронавирусной инфекции. "В частности, речь шла и о дефиците медицинского персонала в регионах, квалификации медицинских работников, существенной нагрузке на врачей, о своевременном лекарственном обеспечении населения в том числе и средствами противовирусными. Говорили о развертывании дополнительных койко-мест, организации медицинской помощи пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Обсудили вопросы подготовки вакцин и введении их в гражданский оборот. Обсудили вопросы тестирования населения, доступности для граждан средств индивидуальной защиты", - отметил Жуков.

Он напомнил, что Госдума тесно сотрудничает с правительством по решению всех неотложных проблем, которые возникают в связи с пандемией. "Это касается и принятия законопроектов, и выделения средств из бюджета. Это вообще идет в режиме еженедельной работы нашей трехсторонней комиссии", - подчеркнул Жуков.