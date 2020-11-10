Минтруд прорабатывает идею введения соцподдержки детей, чьи родители не платят алименты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минтруд России прорабатывает вопрос введения дополнительной адресной соцподдержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Об этом во вторник заявила начальник отдела семейной политики департамента демографии и семейной политики Минтруда Елена Семенова.

"В настоящее время, как было сказано, в связи с поручением президента мы прорабатываем вопрос введения дополнительной адресной социальной поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. И при проработке этого вопроса мы, конечно же, будем учитывать существующий опыт регионов", - сказала она на совещании в ОНФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.