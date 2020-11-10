Школьнику из Мурманской области, спасшему человека, вручили медаль Совета Федерации

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Медаль Совета Федерации за проявленное мужество при спасении человека вручили школьнику из города Ковдор Мурманской области Денису Садову. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

Летом 2020 году восьмилетний Денис вызволил из беды пожилую женщину, которая поскользнувшись, упала в канал водоотведения. Мальчик услышал крики о помощи, самостоятельно вытащить пострадавшую не смог, остановил автомобиль, позвал взрослых, они помогли достать пенсионерку из воды и вызвали скорую помощь.

"Школьник из Ковдора Денис Садов удостоен памятной медали Совета Федерации "За проявленное мужество", - сказано в сообщении.

Высокую награду юному северянину вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Ты совершил героический поступок и, рискуя собственной жизнью, помог пожилому человеку. Спасибо за стойкость и мужество. Мы тобой гордимся!", - приводят в сообщении слова Чибиса, с которыми он обратился к мальчику.

На церемонии награждения присутствовала член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко, она отметила, что в 2020 году в Совфед поступило более двухсот представлений от сенаторов из шестидесяти двух субъектов страны о награждении детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.

"Медаль "За проявленное мужество" учреждена Советом Федерации России в 2020 году и вручается впервые. Это очень почетная миссия. Среди наиболее отличившихся юных героев Севера - Денис Садов из Ковдора, скромный, но такой отважный", - цитирует пресс-служба Кусайко.