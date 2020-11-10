В Сочинском парке "Дендрарий" впервые зацвело редкое китайское растение

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Китайский цветок зимоцвет блестящий впервые зацвел в парке "Дендрарий", расположенном на территории Сочинского национального парка. Растение завезли на курорт пять лет назад, говорится в сообщении нацпарка, распространенном во вторник.

"Зимоцвет блестящий (Chimonanthus nitens Oliv.) - малоизвестное, но очень полезное растение. Саженец этого редкого вида из рода Химонантусов передал в дендропарк Юрий Николаевич Карпун, основатель и директор Субтропического ботанического сада Кубани в 2015 году. В течение последних пяти лет растение приживалось на новом месте, проходя период испытаний адаптации и акклиматизации в условиях нашего субтропического климата. Зимоцвет блестящий родом из Китая, из провинции с тенистыми горными лесами на высоте от 200 до 2 900 м", - говорится в сообщении.

Это вечнозеленый кустарник, высотой от одного до трех метров. В октябре растение начинает цвести и на длинных ветках формируются небольшие цветы, диаметром не более сантиметра. Аромат у растения практически полностью отсутствует. "Если в прошлом году научные сотрудники отмечали лишь отдельные распустившиеся цветы, то в этом году цветением зимоцвета блестящего в парке "Дендрарий" можно впервые насладиться в полной мере", - говорится в сообщении.

Цветение редкого растения может продлиться до января. Главная ценность зимоцвета - лекарственная, в Китае его активно используют в народной медицине и производстве медицинских препаратов. Такие лекарства используют при детоксикации организма, а также при лечении синяков, ревматизма, кашля, болей в животе, головных болей, фурункулов и язв. Кроме того, Горная слива, как называют растение в Китае, хороша в профилактике простудных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ.

На Черноморское побережье России культура была интродуцирована из главного ботанического сада Москвы. Туда ее, в свою очередь, завезли из ботанического сада Миссури в США, уточняется в сообщении.

О нацпарке

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В 2019 году Сочинский нацпарк вошел в число самых посещаемых природных территорий России. Здесь расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них - знаменитый сочинский парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.