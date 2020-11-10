ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом депутата Госдумы Щаблыкина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области принял заявление ВТБ о признании банкротом депутата Государственной думы России, члена думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максима Щаблыкина, следует из материалов картотеки суда.

Согласно определению суда, ВТБ просит утвердить финансового управляющего из числа членов союза арбитражных управляющих "Авангард". Заседание, на котором суд проверит обоснованность заявления банка, состоится 12 января 2021 года.

В августе ВТБ обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом супруги депутата Госдумы Светланы Щаблыкиной, которая является совладельцем ряда компаний в Ростовской области.

Щаблыкин родился 13 июля 1970 года. Был избран 18 сентября 2016 года депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия" по Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 0154. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области.