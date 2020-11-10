Живущим в Аргентине ветеранам вручили медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов вручил во вторник юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" ветеранам, живущим в южноамериканской республике. Церемония прошла в здании диппредставительства в Буэнос-Айресе.

Медали получили Мария Кадар, в годы войны работавшая на электростанции и на заготовке дров в эвакуации в Свердловской области, и Елена Королева, которая была младшим медицинским сотрудником и спасала раненых бойцов в районе Сталинграда. "Спасибо большое, что нас не забываете. Нас, ветеранов, ведь уже мало осталось", - сказала Кадар, которой на момент начала войны было 10 лет.

Как отметил Феоктистов, изначально медали планировали вручить 9 мая в театре Колон, где должен был пройти праздничный концерт, однако 20 марта в Аргентине были введены строгие карантинные меры из-за распространения коронавируса. С 9 ноября в Буэнос-Айресе вместо режима обязательной изоляции начали действовать более мягкие ограничения. "Мы решили, что откладывать долго не стоит, поэтому сегодня для меня большая честь от имени руководства России наградить вас этими медалям", - сказал Феоктистов. "Спасибо вам за ваш подвиг", - добавил дипломат.

По данным в посольстве, в Аргентине живут только два ветерана и труженика тыла.