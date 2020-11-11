Мэр Якутска ушла в отпуск для прохождения углубленного медицинского обследования

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Глава города Якутска Сардана Авксентьева находится в отпуске и проходит углубленное медицинское обследование, сообщается в среду в Telegram-канале мэрии.

В среду в региональных СМИ и социальных сетях появились сообщения о грядущей отставке мэра из-за проблем со здоровьем.

"Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Другую связанную с этим информацию, возникающую время от времени в местных Telegram-каналах, комментировать или опровергать нет смысла", - приводятся слова Авксентьевой.

О том, что стало причиной необходимости медицинского обследования, не сообщается.

9 сентября 2018 года на выборах Сардана Авксентьева была избрана главой городского округа "город Якутск". Она стала первой женщиной-мэром Якутска. В этом году ей исполнилось 50 лет.