Эксперт: заболеваемость коронавирусом останется высокой до начала массовой вакцинации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом будет значительной до начала массовой иммунизации населения с помощью новых вакцин. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин.

По его словам, сейчас риск заражения повышают холодная погода и сезонная эпидемия гриппа.

"Заболеваемость коронавирусом будет значительной еще долго, пока не начнется массовая иммунизация с помощью новых вакцин. Значительных колебаний числа заболевших ждать не следует. В морозную погоду трудно ожидать резкого снижения заболеваемости, ухудшение ситуации может быть связано с началом гриппозной эпидемии и трудностями массовой защиты против коронавируса в зимний период", - отметил эксперт.