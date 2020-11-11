СК проверит обстоятельства смерти ребенка от укусов собаки в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Сторожевая собака загрызла насмерть ребенка в Бурятии, правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

"Трагедия произошла в поселке Заиграево 10 ноября. Девочка одна играла во дворе дома, ее отец ушел в гости к другу, мать осталась в доме, занималась хозяйственными делами. Когда мужчина вернулся домой, во дворе дома обнаружил дочь лежащей возле будки беспородной собаки, которую семья держала на цепной привязи для охраны территории дома. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По данным следственного управления, семья характеризуется положительно.

"По рассказам родителей, ранее собака никогда не нападала на ребенка. Девочка ее не боялась и неоднократно с ней контактировала", - отметили в пресс-службе.