В "Бессмертный полк" поступило около 1 тыс. обращений, связанных с наградами ветеранов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 1 тыс. обращений граждан, связанных с наградами ветеранов Великой Отечественной войны, поступило в "Бессмертный полк России", всего обращений более 40 тыс. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Жанна Жмур.

"На сегодняшний день у нас более 40 тыс. обращений вообще, по разным вопросам - это и увековечивание, и награды. На сегодняшний момент я могу выделить, наверное, около 1 тыс. обращений, связанных с награждением. Чаще всего мы находим, кому принадлежала награда, очень сложно найти родственников", - сказала она на церемонии вручения родственникам утерянной после войны и обнаруженной поисковиками медали красноармейца Алексея Нестеренко "За боевые заслуги", которая состоялась в среду в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Она пояснила, что совместно с отделом кадров Министерства обороны РФ организуется вручение удостоверений к неврученным наградам. Если же награда находится поисковиками, то ее тоже передают бойцам.

Жмур отметила, что в движение поступает большое количество запросов граждан о помощи. "На адрес исполкома "Бессмертного полка" стали поступать в большом количестве запросы граждан на то, чтобы мы оказали содействие в помощи по исследованию боевых путей, поиске наград, уточнению ранений в годы Великой Отечественной войны. А также оказали содействие в вопросах увековечивания памяти героев по месту захоронения или по месту призыва бойца. Вы скажете, что вся эта информация на сегодняшний день выложена на просторы интернета - мы согласимся с вами, к 75-й годовщине было выложено большое количество [материалов], но каждый герой имеет свои особенности", - добавила руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны.

Медаль красноармейца Нестеренко в Музее Победы получили племянник награжденного Владимир и внук Игорь Грибановы. "[В этом году] мы все вместе поняли, что работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны по сохранению истории Великой Отечественной войны, нельзя ограничивать юбилейные годом, нельзя останавливать ни на минуту", - сказала во время церемонии заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Светлана Любенкова.