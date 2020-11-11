Бурятия рассчитывает на развитие системы экотроп за счет нацпроекта по туризму

ТАСС, 11 ноября. Республика Бурятия рассчитывает, что благодаря новому национальному проекту по развитию туризма в России удастся реализовать идею строительства и активного использования экологических троп, в том числе на берегу Байкала. Об том сказал ТАСС в среду в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" глава региона Алексей Цыденов.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и для самых искушенных иностранных туристов.

"Это очень нужный нацпроект, мы всей душой его поддерживаем. В нацпроект [необходимо внести меры по] инфраструктурной поддержке, второе - мероприятия, которые сейчас уже реализуются, это кешбэк на внутренних поездках, это поддержка по созданию мест показа, исторических центров городов, это сельский туризм и экологические тропы. Тропы - другой вид туризма, и тут требуется нормативное регулирование", - сказал Цыденов.

Сейчас в Бурятии есть отдельные экотропы, в том числе рядом с Байкалом, но, чтобы развивать систему троп как составляющую экологического туризма, необходима поддержка государства. "Например, тропа идет по разным землям - землям лесного фонда, сельхозземлям, муниципальным. И требуется нормативное регулирование: решать вопросы - ставить на кадастр или нет, оформлять сервитут или нет, определять, кто несет ответственность за безопасность туристов", - пояснил глава республики.

Он отметил, что тропы предполагают много возможностей для развития малого бизнеса. Это торговля сувенирами, питание и множество других услуг. "В России в целом 2,4 тыс. км троп, в Европе - 70 тыс. км. Тропы - это другой вид туризма, это сохранение экологии, занятие активным видом туризма, здоровье людей", - сказал Цыденов.

В мае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.